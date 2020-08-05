خلال 24 ساعة.. ضبط 26 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 33 ألف حُكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (26 قطعة سلاح ناري، بحوزة 24 متهم).

كما نجحت الحملة في تنفيذ 33 ألف حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارِ استمرار الحملات الأمنية.