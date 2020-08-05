أمن القاهرة يضبط "عصابة الشرطة المزيفة" في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأربعاء أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين)، بأنه حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالي استوقفه مجموعة من الأشخاص وادعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل سيارة "ميكروباص" وقاموا بتفتيشه، وعقب نزوله من السيارة اكتشف قيامهم باستبدال المبلغ المالي المشار إليه بكمية من الورق في حجم العملات الورقية، ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبيها (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (مبلغ مالي من متحصلات الواقعة- طبنجة صوت- مجموعة من الورق في حجم العملات الورقية).

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقات متعلقات المواطنين من خلال انتحال صفة رجال الشرطة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متعلقاتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.