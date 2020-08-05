الداخلية: ضبط 1377 سائقًا خالفوا قرار ارتداء "الكمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن حماية المواطنين والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية أسفرت الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأسفرت الجهود عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1377 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

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