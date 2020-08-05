في يوليو.. "تأمين قناة السويس" تحبط 56 قضية تهريب بضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها في تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والإستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام. وخلال شهر يوليو، أسفرت جهود الإدارة عن تحقيق النتائج التالية: ضبط (8) قضايا مخدرات. ضبط (56) قضية تهريب بضائع، بإجمالي قيمة رسوم مبلغ (4373556) جنيه. ضبط (8) قضايا إحراز سلاح أبيض. ضبط (5) قضايا ( تزوير – سرقة – صعود باخرة بدون تصريح). ضبط (129) مخالفة إجراءات جمركية. ضبط (43) قضية انتهاء مدة التصريح. Advertisements ضبط (28) قضية دخول دائرة بدون تصريح. ضبط (16) قضية عدم حمل تحقيق شخصية. ضبط (4) قضايا صيد بدون تصريح. ضبط (3) قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص. ضبط (160) مخالفة مرورية. تنفيذ (5) أحكام جنائية. تنفيذ (2183) حكم حبس . تنفيذ (64) حكم غرامة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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