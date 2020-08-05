ضبط عاطلين اعتديا على مُسنة وسرقاها بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت قوة أمنية، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بالقاهرة، من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزته (سلاح أبيض "سكين" - شريط لاصق- 2 أفيز بلاستيك- هاتف محمول "مجهول المصدر").
بمناقشة المتهم عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وما أسفر عنه الضبط، اعترف بسرقة الهاتف من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) كرهاً عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بتحريض من أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) حيث تم ضبطه.
أقر المتهم بما جاء بأقوال الأول وأضاف بأنه نظراً لسابقة قيامه بعرض شقة سكنية للبيع ملك المجني عليها وعلمه بثرائها واقامتها بمفردها فخطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك توجه الأول لمسكن المجني عليها وحال قيامها بفتح باب الشقة سكنها قام بدفعها في محاولة لتكبيلها، إلا أنها قامت بالصياح فاستولى على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار خشية ضبطه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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