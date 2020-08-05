محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة. أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 106 قضية مخدرات بحوزة 116 متهمًا، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت 17 كيلو جرام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. مكافحة المخدرات تضبط 116 متهمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.