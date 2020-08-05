أخبار مصر | وفاة المصري الثالث إثر تفجير ميناء بيروت في لبنان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة المصري الثالث إثر تفجير ميناء بيروت في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت السفارة المصرية، اليوم الأربعاء، نبأ وفاة المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، من مركز سمنود محافظة الغربية، والذي كان مفقودا إثر تفجير مرفأ بيروت.

ونعت السفارة المصرية في لبنان المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي وفاته المنية أمس جراء انفجار مرفأ في بيروت.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان الى أرض الوطن‪.‬

من ناحيته، تفقد السفير الدكتور ياسر علوي، المستشفى الميداني المصري في بيروت لمتابعة عمل المستشفى في استقبال الحالات المصابة، وإسهامه في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب بيروت أمس الأول، مؤكدًا حرص مصر على دعم لبنان في تلك الأزمة.

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كان أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأنه إزاء ما ظهر من ضخامة الانفجار في لبنان وعدد الضحايا الذين يتم رصدهم بين قتلى ومصابين، فإن وزارة الخارجية تعبّر عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، ويبقىَ المستشفى الميداني المصري في بيروت جاهزًا لتقديم كل المساعدة المُمكِنة، حيث استقبل بالفعل عددًا من الحالات؛ كما أجريت الاتصالات للتعرُف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى يتسنى البحث في كيفية تقديمها

وفي سياق منفصل، كانت قد نعت سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان المواطن المصري علي إسماعيل السيد شحاتة، والذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار الذي وقع أمس في العاصمة "بيروت".

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، موضحة انها تعمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعادة الجثمان إلى أرض الوطن.

وكان قد أكد سفير مصر في لبنان، ياسر علوي، أن السفارة المصرية في بيروت أجرت اتصالات مكثفة للاطمئنان على أوضاع المصريين في لبنان عقب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت عصر الثلاثاء.

وقال علوي: "تواصلنا مع رابطة الجالية والكنيسة المصرية في لبنان وأماكن تجمعات المصريين الأخرى مثل جامعة بيروت- بنك مصر لبنان"، مشيرا الي أنه على تواصل أولا بأول مع جميع الجهات اللبنانية الرسمية والقوى السياسية للاطمئنان أولا بأول على التطورات وعلى المصريين المقيمين في لبنان.