أخبار مصر | برلماني: انفجار مرفأ بيروت حادث مأساوي وكارثة على بلد شقيق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: انفجار مرفأ بيروت حادث مأساوي وكارثة على بلد شقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ضحايا انفجار بيروت، متمنيا أن يتغمدهم الله برحمته وأن يلهم أهل لبنان كافة الصبر والسلوان في مصابهم، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وقال "هيكل"، في بيان له اليوم، أن العالم يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها، مشيرًا إلى أن لبنان بلد عزيزة على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.

وأضاف "هيكل"، أن حادث انفجار مرفأ بيروت نكبة جديدة تعرضت لها لبنان في ظل العديد من المشكلات التي تعاني منها، داعيًا الأشقاء العرب وكل القوى السياسية للوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.

رئيس مجلس النواب يبعث برقية مواساة لنظيره اللبناني

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، بسبب انفجار بالقرب من وسط بيروت أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، جاء فيها:

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"لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق.

إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق.

وإننا إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل يتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية #بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".