أخبار مصر | اشتباه إصابة بكورونا ورصد 3 حالات غش رابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اشتباه إصابة بكورونا ورصد 3 حالات غش رابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى 422 ألفا 739 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، في 95 مادة فترة أولى، و6 مواد فترة ثانية، في رابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني: إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات (المنوفية – كفر الشيخ – الإسكندرية)، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة اشتباه إصابة مراقب بمحافظة البحيرة بفيروس كورونا وتم استبداله بمراقب آخر للجنة.

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وكان اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالبطالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وتابع أن "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالبطالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالبطالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالبطالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبطالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".