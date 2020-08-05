أخبار مصر | تعادل الانفجار النووي ..9 كوارث تاريخية بسبب نترات الأمونيوم آخرها انفجار لبنان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعادل الانفجار النووي ..9 كوارث تاريخية بسبب نترات الأمونيوم آخرها انفجار لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر لبنانية أن الانفجار الذي هز بيروت أمس الثلاثاء، نتيجة انفجار مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم، التي تستخدم سمادًا زراعيًا.

وتعتبر مادة نترات الأمونيوم هي مادة صلبة قابلة للذوبان بشكل طبيعي، وتطلق عليها "الملح الصخري"، وصيغتها الكيميائية هي NH4NO3.

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وتستخدم نترات الأمونيوم عادة في الزراعة كسماد، وذلك لكونها مادة رخيصة التكلفة مقارنة بمادة النتروجين.

‏⁧‫وتشكل نترات الأمونيوم المادة الرئيسية ANFO، المعروفة باسم "زيت الوقود"، التي تستخدم كمادة تفجير اصطناعية في قطاع التعدين والمحاجر والبناء المدني.

وتتحول مادة نترات الأمونيوم من مركب آمن إلى مادة متفجرة، حيث يمكنها توليد حرارة ذاتية كافية لإشعال النار واستمرار الحريق، اذا توافرت ظروف شروط معينة لانفجار، كما أن التكلفة المنخفضة وتوافرها في الأسواق، تجعلها المادة المفضلة للجماعات الإرهابية من أجل تصنيع القنابل.

‏وتصنيع قنبلة من هذه المادة يحتاج إلى صاعق "مفجر القنبلة"، وبعض الوقود الذي يمكن أن يجعل تأثير التفجير مضاعفًا.

وتستعرض "الخليج 365" أبرز حوادث التاريخية نتيجة مادة نترات الأمونيوم:

الجيش الأيرلندي:

ففي أبريل 1992 انفجرت قنبلة أسمدة وزنها طن في مبنى في لندن مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، حيث استخدم الجيش الجمهوري الإيرلندي في المملكة المتحدة قنابل الأسمدة مرات عدة، كما استخدمها في تفجير آخر في لندن بشهر أبريل 1993، وتعمد إخفائها في شاحنة صغيرة، وأدى الانفجار حينها إلى مقتل شخص وإصابة 40 آخرين.

مدينة أوكلاهوما

استهدفت قنبلة أسمدة مبنى في مدينة أوكلاهوما بالولايات في شهر أبريل عام 1995 وقتلت 168 شخصا، وقد أعدم منفذ الهجوم الرئيسي فيما سجن متعاون معه مدى الحياة.

انفجار روزبورج

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اشتعلت النيران أمام شركة Garretsen Building Supply Compan في وسط مدينة روزبورج، أوريجون بالولايات المتحدة، ليلة 6 أغسطس 1959، جراء محتويات شاحنة جورج رثرفورد – والتى كانت تحمل طنين من الديناميت و4.5 طن من نترات الأمونيوم.

وقد تدمير جميع المباني في دائرة نصف قطرها ثمانية كتل بالكامل وتوفى 14 شخصًا، ونجا روثرفورد.

انفجار مورجان ديبوت

أنتج مصنع جيليسبيل شيل في سايرفيل نيوجيرسي خلال الحرب العالمية 32000 قذيفة في اليوم من تلك المادة القاتلة، وعلي آثرها انفجر المصنع في 4 أكتوبر 1918، مما أدى إلى تناثر الحطام- بما في ذلك آلاف القذائف- على مسافة 1.25 ميل من المصنع.

وتوفي ما يقرب عن 100 شخص في الحرائق والانفجارات التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بعد ذلك.

انفجار أوباو

كانت تقوم شركة ألمانية بتخزين 4500 طن من الأسمدة من نترات الأمونيوم وكبريتات الامونيوم، ثم وقعت الكارثة وانفجرت المواد في عام 1921، وقد دمرت مئات المنازل وقتلت 561 شخصًا ودمرت بلدة صغيرة.

كارثة تكساس سيتي 1947

يعتبر الأسوأ تاريخيا، حيث انفجرت سفينة شحن محملة بـ 2300 طن من نترات الأمونيوم في مدينة تكساس في 16 أبريل 1947، وقد قُتل ما يقرب من 600 شخص وأصيب الآلاف.

وما زاد الأمر سواء اذا كان الانفجار الأول قويًا جدًا لدرجة أنه سجل زلزالًا في دنفر، على بعد 900 ميل، جعل منشأة مونسانتو القريبة لتخزين المواد الكيميائية تنفجر أيضًا، مما أسفر عن مقتل 234 من بين 574 عاملًا.

مدينة تولوز بفرنسا

في مدينة تولوز بفرنسا 21 سبتمبر 2001، انفجر فجأة حوالي 300 طن من نترات الأمونيوم بكميات كبيرة في مخرن بمصنع "إي.زد.إف" الكيميائي، وأودي الحادث بما يقرب 31 شخصا، وسمع دوي الإنفجار على بعد مسافة حوالي 80 كيلومترا حول المدينة.

ولاية تكساس عام 2013

أدى انفجار رهيب في مصنع الأسمدة الغربية في غرب تكساس إلى مقتل 15 شخصا في عام 2013. وانفجر مخزون من نترات الأمونيوم في هجوم متعمد، وقد شكك المحققون في إهمال ذو صلة بمعايير التخزين.