أخبار مصر | برلمانية: هل سينتهي الفصل التشريعي بلا مناقشة لقانون مفوضية المساواة ومنع التمييز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: هل سينتهي الفصل التشريعي بلا مناقشة لقانون مفوضية المساواة ومنع التمييز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، ضرورة بضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن مفوضية المساواة ومنع التميز، مبدية خشيتها من انتهاء الفصل التشريعي دون البت فيه.

وقالت النائبة، في بيان لها: تقدمت و214 نائبا بمشروع قانون بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز –وهو التزام دستورى-، وتمت مناقشته بلجنة حقوق الانسان، وانتهى الامر الى ضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، وذلك منذ ما يقرب من شهر تقريبا، دون ان يكون هناك تحرك من جانب اللجنة الدستورية والتشريعية لتحديد موعد.

وأشارت إلى أنه سبق أن خاطبت رئيس لجنة حقوق الانسان لتحديد موعد اللجنة المشتركة، وكذا رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتحديد موعد، الا انه لم الق استجابة الى الان.

وأكدت وجود ضرورة ملحة وعاجلة لمناقشة واصدار هذا القانون، حيث أن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الإنسان، وإن السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة علي إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشاكله الأكثر إلحاحا.

ونوهت بأنه من بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤؤن المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع علي عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب علي مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أن دستور 2014 نص علي ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 علي إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض

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رئيس مجلس النواب يبعث برقية مواساة لنظيره اللبناني

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، بسبب انفجار بالقرب من وسط بيروت أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، جاء فيها:

"لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق.

إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق.

وإننا إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل يتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".