أخبار مصر | مجلس الوزراء ينشر إنفواجرافيك عن كوبري النصر العائم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء ينشر إنفواجرافيك عن كوبري النصر العائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافيك، أوضح من خلاله أن كوبري النصر العائم أول كوبري من نوعه يربط بين ضفتي القناة، بورسعيد وبورفؤاد، بطول 421 مترا ووزن 2600 طن، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، ويهدف إلى تخفيف المعاناة على المواطنين في انتقالاتهم واستيعاب نقل الحاويات للمشروعات اللوجيستية بمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان المركز قد نشر إنفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأوضح الإنفوجرافيك أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020