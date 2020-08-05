أخبار مصر | مجلس الوزراء ينشر إنفواجرافيك عن كوبري النصر العائم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء ينشر إنفواجرافيك عن كوبري النصر العائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافيك، أوضح من خلاله أن كوبري النصر العائم أول كوبري من نوعه يربط بين ضفتي القناة، بورسعيد وبورفؤاد، بطول 421 مترا ووزن 2600 طن، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، ويهدف إلى تخفيف المعاناة على المواطنين في انتقالاتهم واستيعاب نقل الحاويات للمشروعات اللوجيستية بمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكان المركز قد نشر إنفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.
وأوضح الإنفوجرافيك أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020
تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.