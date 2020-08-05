أخبار مصر | "سياحة الوفد" تنعى ضحايا انفجار بيروت: لكم منا كل الدعم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "سياحة الوفد" تنعى ضحايا انفجار بيروت: لكم منا كل الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون السياحة، ضحايا حادث التفجير الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم الأربعاء: "نتضامن مع لبنان قلبا وقالبا ونسأل الله أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم".

وتابعت أمل رمزي: "نسأل المولى عز وجل أن يلهم أهالي الشهداء الصبر والسلوان، وأن تنعم لبنان الشقيقة بالأمن والأمان".

وأكدت مساعد رئيس الحزب، تضامن مصر بكافة مؤسساتها مع الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في هذا الحدث الجلل، لافتة إلى أن لبنان دوما تحتل مكانة مميزة في قلوب الشعب المصري ولديها عشق خاص من المصريين.

يذكر أنه وقع أمس الثلاثاء إنفجار ضخم بميناء بيروت، وتبعه آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى أضرار هائلة في الميناء ومناطق واسعة في العاصمة اللبنانية، ونتج عنه أكثر من 73 قتيلًا و3700 جريح.

رئيس مجلس النواب يبعث برقية مواساة لنظيره اللبناني

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بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، بسبب انفجار بالقرب من وسط بيروت أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، جاء فيها:

"لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق.

إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق.

وإننا إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل يتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية #بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".