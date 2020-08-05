مصر | هدية تذكارية من قضايا الدولة إلى رئيس محكمة النقض بعد تقاعده

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هدية تذكارية من قضايا الدولة إلى رئيس محكمة النقض بعد تقاعده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة وبصحبته وفد قضائي، زيارة إلى المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتهنئته باكتمال عطاءه القضائي خلال الشهر الحالي.
وقدم "الصديق" هدية تذكارية إلى "عصر" تقديرا لدوره البارز في القضاء المصري، ومن جانبه قدم "عصر" إلي رئيس الهيئة درع مجلس القضاء الأعلى تقديرا لدوره ودور الهيئة، في تحقيق العدالة.
كما تبادل الطرفان الحديت حول الاستعدادات للعام القضائي الجديد، وسبل التعاون المشترك والتواصل بين القضاء وهيئة قضايا الدولة، لتحقيق العدالة الناجزة للشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي بإسم ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي للإعلام والعلاقات العامة.
وفي سياق متصل، زار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح يوم الإثنين، المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمقر دار القضاء العالي وذلك بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته ببلوغ السن القانوني.
وقام المستشار عصام المنشاوي بإهداء "عصر"، درع النيابة الإدارية والدليل الشامل للنيابات الإدارية تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء في محراب العدالة المصري، كما تمنى لسيادته موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.
ومن ناحيته أكد المستشار عبد الله عصر - رئيس مجلس القضاء الأعلى على حسن العلاقة بين القضاء والنيابة الإدارية والتأكيد على استمرار روح الود وأواصر التعاون بينهما.
وقدم "عصر" درع مجلس القضاء الأعلى ل "المنشاوي" تقديرًا لدور النيابة الإدارية ورسالتها السامية داخل منظومة العدالة المصرية.
صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.
وأعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، حاجتها لمعاونين جدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.
وقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالإعلان عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.
ووضعت الأمانة العامة شروط للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:
1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 2872020 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.
3- أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.