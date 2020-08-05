مصر | هدية تذكارية من قضايا الدولة إلى رئيس محكمة النقض بعد تقاعده

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هدية تذكارية من قضايا الدولة إلى رئيس محكمة النقض بعد تقاعده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة وبصحبته وفد قضائي، زيارة إلى المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتهنئته باكتمال عطاءه القضائي خلال الشهر الحالي.

وقدم "الصديق" هدية تذكارية إلى "عصر" تقديرا لدوره البارز في القضاء المصري، ومن جانبه قدم "عصر" إلي رئيس الهيئة درع مجلس القضاء الأعلى تقديرا لدوره ودور الهيئة، في تحقيق العدالة.

كما تبادل الطرفان الحديت حول الاستعدادات للعام القضائي الجديد، وسبل التعاون المشترك والتواصل بين القضاء وهيئة قضايا الدولة، لتحقيق العدالة الناجزة للشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي بإسم ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي للإعلام والعلاقات العامة.