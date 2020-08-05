مصر | عايشة لوحدها.. التحقيق مع عاطلين لسرقتهما مسنة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عايشة لوحدها.. التحقيق مع عاطلين لسرقتهما مسنة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، شرق القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس متهمين لسرقتهم مسنة داخل منزلها بالإكراه وتهديدها بسلاح أبيض "سكين"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه في أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية وتمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"- شريط لاصق- 2 أفيز بلاستيك- هاتف محمول "مجهول المصدر".

وأضافت التحقيقات، أنه بمناقشة المتهم عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة الهاتف من داخل مسكن ربة منزل، كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بتحريض من أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) حيث تم ضبطه.

وأقر بما جاء بأقوال الأول، وأضاف أنه نظرًا لسابقة قيامه بعرض شقة سكنية للبيع ملك المجنى عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك توجه الأول لمسكن المجنى عليها وحال قيامها بفتح باب الشقة سكنها قام بدفعها في محاولة لتكبيلها، إلا أنها قامت بالصياح فاستولى على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار خشية ضبطه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.

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وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٩ قطعة سلاح ناري، ١٠٣ قضية مخدرات، وتنفيذ ٣٢٢٩٩ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٩ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٧ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٥ بندقة آلية، ١٣ بنادق خرطوش، ١ طبنجة، ١٢٢ فردا محلي الصنع، ٢٩ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٦٥ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٣٢٢٩٩ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ١١٠ حكم جناية، ١٠١٠١ حكم حبس جزئي، ٢٠٢٩ حكم حبس مستأنف، ١٥٢٨٨ حكم غرامة، ٤٧٧١ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ١ من تشكيلات عصابية ضم ٣ متهمين، ارتكبوا ٥ حادثة سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ١٠٣ قضايا مخدرات بحوزة ١٠٨ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.