مصر | "النيابة الإدارية" توقع بروتوكولا مع "الوطنية للتدريب" لتحقيق العدالة الناجزة "صور"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "النيابة الإدارية" توقع بروتوكولا مع "الوطنية للتدريب" لتحقيق العدالة الناجزة "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة اعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وصرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير إدارة الإعلام، قائلا: "من المقرر أن يستهدف البروتوكول التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة الإدارية والعاملين بها من السادة المستشارين أو من الإداريين العاملين بها، وكذلك التعاون في تنفيذ دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب".

وتابع البيان، أن البروتوكول يستهدف أيضا التعاون في تبادل الخبرات العلمية في علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية، والتعاون في تنظيم وعقد أنشطة مشتركة من (دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات...إلخ) وفقًا لما يتفق عليه الطرفين.

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وقد قام المستشار عصام المنشاوي بإهداء درع النيابة الإدارية للدكتورة رشا راغب تقديرًا للتعاون الوثيق بين النيابة الإدارية وللدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري لجميع العاملين بالدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات.

ومن ناحيتها قدمت الدكتورة رشا راغب، درع الأكاديمية للمستشار عصام المنشاوي، تقديرًا لرسالة النيابة الإدارية السامية داخل منظومة العدالة المصرية، وأكدت سيادتها على أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم بين الأكاديمية والنيابة وكونه البروتوكول الأول من نوعه الذي توقعه الأكاديمية مع إحدى الهيئات القضائية في إطار ما تقوم به الأكاديمية من دور رئيسي في تدريب وتأهيل العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك إطار رؤية المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو أهمية تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية والإداريين العاملين بها بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.