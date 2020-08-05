شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار بيروت إلى 3 مصريين من أبناء الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار لبنان من المصريين إلى 3 بعد وفاة رشدى محمد الجمل وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية. واتشحت مدينة سمنود بمحافظة الغربية بالسواد وخيم الحزن أنحاء المدينة بعد الإعلان عن وفاة 3 من أبناء المركز في حادث انفجار مرافأ لبنان وهم على اسماعيل شحاته وإبراهيم عبدالمحسن ابو قصبة ورشدى محمد الجمل. وطالبت أسرة الضحايا وزارة الخارجية والسفارة المصرية في لبنان بسرعة إنهاء الإجراءات لنقل جثامينهم إلى مسقط رأسهم في مركز سمنود بمحافظة الغربية لدفنهم في الغربية. على صعيد ومتصل نعت سفارة مصر في لبنان الضحايا المصريين وأعربت عن خالص تعازيها لأسرتيهما وذويهم، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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