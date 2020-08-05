شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يترأس اجتماع متابعة الموقف المائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر إجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة الموقف المائي، وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه تم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان، حيث أشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل، وأنه من المبكر الحكم على فيضان هذا العام.

وأضاف الوزير، إن اللجنة استعرضت مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل ومدى تأثرها بالإجراء الآحادي لأثيوبيا بالتخزين الأولي لسد النهضة الأثيوبي ومناسيب وتصرفات السد العالي، بما يساهم في توفير الاحتياجات المائية.

وناقشت اللجنه كافة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجه الدكتور عبدالعاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنه بصفه مستمره لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفه على طول النهر.