شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي رأس غارب يشكون من تأخير إنهاء المستشفى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم مرور نحو أكثر ٥ سنوات على تولي الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر عملية إنشاء مستشفى رأس غارب الجديد شمال البحر الأحمر إلا أن عمليات الإنشاء لم تنتهي ما أدى إلى تأخر تقديم الخدمات الطبية وافتتاح المستشفى لخدمة أهالي المدينة، حيث تعطل العمل بالمستشفى لأكثر من عدة مرات، وتم تحديد أكثر من موعد بافتتاحه دون تنفيذ.

وأكد أهالي رأس غارب، في اتصالهم مع «المصري اليوم»، أن المستشفى الجديد هو الأول من نوعه في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ويقام بتكلفة ربع مليار جنيه من موازنة وزارة الصحة والسكان، وأن طاقة المستشفى ٨٢ سريرا، ومجهز بغرف عناية مركزة، ووحدات غسيل كلوي، ورعاية مبتسرين، وأجهزة الأشعة بجميع أنواعها، ويخدم أهالى مدينة رأس غارب، وقرية الزعفرانة، بالاضافة إلى استقبال أي حالات طوارئ من على الطرق المؤدية إلى محافظة البحر الأحمر، موضحين أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للهيكل الخرساني، وجار أعمال التشطيبات، عن توريد وتركيب المهمات الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المستشفى وأن تأخر تنفيذه يعطل تقديم الخدمات الصحية لاهالي المدينة.

مستشفي رأس غارب بالبحر الأحمر

من جهته، أكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أن جهاز التعمير بالبحر الأحمر حدد نهاية ٢٠٢٠ لتسليم المستشفى، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للهيكل الخرساني، وجار أعمال التشطيبات، عن توريد وتركيب المهمات الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المستشفى.