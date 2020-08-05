شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» بشمال سيناء ينظم حملة «صوتك لمصر بكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء حملة «صوتك لمصر بكرة» لحث المرأة السيناوية على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت إحسان داود غالى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، إن هذه الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، في إطار الحملة التي يطلقها المجلس على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومشاركة مجالس المدن ومديريات الخدمات ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك لتوعية السيدات والفتيات بأهمية المشاركة السياسية وكيفية الإدلاء بأصواتهن دعما للديمقراطية، وتوضيح ماهية مجلس الشيوخ وأهميته واستحقاقات المرأة المصرية وكيفية دعم السيدات المرشحات لخوض المعركة الانتخابية والإجابة عن أي سؤال أو استفسار يخص المجلس ودوره في دعم وتمكين المرأة المصرية، علاوة على حث المرأة السيناوية على المشاركة بفاعلية والنزول إلى اللجان الانتخابية وحث وتشجيع باقى أفراد الأسرة على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات وأية استحقاقات قادمة دعما للديمقراطية.

وأضافت أنه يشارك في الحملة عدد من عضوات المجلس القومى للمرأة ومدير مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس إلى جانب بعض المسئولين وممثلى شؤون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص في مختلف الجهات.