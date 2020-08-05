شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن وفاة المصري المفقود منذ انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت السفارة المصرية في لبنان المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، من مركز سمنود محافظة الغربية، الذي كان مفقودا، وتبلغت السفارة، للتو، بوفاته جراء الانفجار الذي وقع، أمس الثلاثاء، في بيروت.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

كان السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، قد أكد، اليوم الأربعاء، استمرار السفارة المصرية في لبنان في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المصري المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن اللذين توفيا جراء إنفجار بيروت إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وقال وزارة الخارجية في بيان صحفي «إنه في ضوء استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المروع الذي وقع في لبنان بعد ظهر أمس 4 أغسطس الجاري، تستمر السفارة المصرية في بيروت في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم».

وأفاد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أنه حتى الآن علمت السفارة بوفاة مواطنيّن مصرييّن جراء الانفجار؛ وهما المواطن علي إسماعيل السيد شحاتة، والمواطن إبراهيم عبدالمحسن السيد أبو قصبه، من مركز سمنود بمحافظة الغربية، في حين قام بعض المواطنين المصريين بإبلاغ السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.

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