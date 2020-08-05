شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يعلن إجراءات مسابقة طلبة الدبلومات الفنية والتجارية والزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى للجامعات إجراءات التقدم وعقد الامتحانات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية والتجارية والزراعية الراغبين بالدخول في المسابقة المركزية لكليات التجارة -الزراعة- الحقوق- الهندسة والمسابقة الموحدة لكليات الهندسة – التجارة – الزراعة للعام الجامعي 2020/2021، على أن يبدأ التقديم الكترونيا يوم السبت الموافق 15/8/2020 من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات التالي: www.scu.eg

وأشار المجلس في بيانه إلى أن يتم دفع رسوم موحده لدخول جميع الامتحانات بالنسبة للمسابقة المركزية والموحدة بمبلغ 400 جنيه، لافتا إلى أنه يتم تقديم استمارة الالتحاق المطبوعة من الموقع الالكتروني www.scu.eg بواسطة الطالب، وصورة شهادة التخرج، وصورة بطاقة الرقم القومي و3 صورة شخصية، ويتم رفع هذه الأوراق بملف pdf طبقا لما هو موضح بكل إعلان لكل كلية بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للجامعات على أن يتم الإعلان لاحقا عن جدول مواعيد الامتحانات بهذه المسابقة من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات.

وبالنسبة للمسابقة المركزية فأن كليات الهندسة سيتم عقد امتحان المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات خريجي أعوام 2018، 2019، 2020 للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020/2021، حيث يحق للطالب التقدم للامتحان في هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل ويلتحق الناجحون بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية طبقا للتوزيع الجغرافي.

اما كليات التجارة فانه يتم عقد امتحان المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم المدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية خريجي أعوام 2018 ،2019 ،2020 الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2019/2020، حيث يحق للطالب التقدم للامتحان في هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل، وسيتم عقد الامتحانات وفقا للتوزيع الجغرافي حيث ستختص كلية التجارة جامعة القاهرة لتغطية محافظات القاهرة الكبرى القاهرة- الجيزة –القليوبية-بني سويف- حلوان، وكلية التجارة جامعة الإسكندرية لتغطية محافظات وجه بحري الإسكندرية -البحيرة- مطروح، وكلية التجارة جامعة طنطا لتغطية محافظات الدلتا كفر الشيخ –الغربية – الدقهلية وكلية التجارة جامعة الزقازيق لتغطية محافظات شرق الدلتا والقناة الشرقية – المنوفية- الإسماعيلية – السويس – دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء، اما كلية التجارة جامعة أسيوط لتغطية قطاع قبلي المنيا- سوهاج –أسيوط- قنا- أسوان- الوادي الجديد –الأقصر – البحر الأحمر

وبالنسبة لكلية الحقوق فانه يعقد امتحان المسابقة المركزية بكلية الحقوق جامعة عين شمس للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية (شعبة قانون) خريجي أعوام 2018 ،2019 ،2020 الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2020/2021، حيث يحق للطالب التقدم للامتحان في هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل.

اما كليات الزراعة، فانه يعقد امتحان المسابقة المركزية بكلية الزراعة جامعة عين شمس للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الإعدادية + خمس سنوات ودبلوم المعهد الفني الصناعي بشبرا شعبة معامل بيولوجية خريجي أعوام 2018 ،2019 ،2020 ويلتحق الناجحون في المسابقة المركزية بإحدى كليات الزراعة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020/2021، حيث يحق للطالب التقدم للامتحان في هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل .

اما الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة فسوف يعقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات خريجي أعوام 2018 ،2019، 2020 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي عملي + نظري للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020/2021، حيث يحق للطالب التقدم في فرصتين متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول على الثانوية الفنية أو العام التالي عليه

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وبالنسبة لكليات التجارة، فانه تقرر عقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية خريجي أعوام 2018، 2019، 2020 بنسبة 70 % فأكثر من المجموع الكلى للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية، وللطالب الحق في التقدم فرصتين متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول على الثانوية الفنية أو العام التالي عليه

اما كليات الزراعة، فيتم عقد امتحان المسابقة الموحدة بكلية الزراعة جامعة القاهرة للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات خريجي أعوام 2018 ،2019 ،2020 ويلتحق الناجحون في المسابقة الموحدة بإحدى كليات الزراعة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020/2021، وللطالب الحق في التقدم فرصتين متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول على الثانوية الفنية أو العام التالي عليه