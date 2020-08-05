شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: تكثيف حملات التطهير للقطارات القادمة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد وجية عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح على استمرار جهود التطهير بتعقيم القطارات القادمة للمدينة وصالة وصول الركاب بمحطة سكة حديد مرسى مطروح في اطار خطة المدينة بتطهير وتعقيم المواقف والاماكن المزدحمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح على مواصلة تعقيم أماكن تكدس المواطنين «بسوق ليبيا» وقسم الشرطة والبريد والسنترال ومقالب القمامة بالاحياء والسيارات القادمة للمدينة بالمدخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا بالاضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا. وأعلن عبدالرازق عن رفع أكثر من 3675 طن من القمامة تقريبا خلال عيد الاضحي الاضحي المبارك على مدار 24 ساعة على فترتين صباحا ومساءا بنطاق ال 6 أحياء بالمدينة وكافة المناطق والعزب. وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح الاهالي بالتعاون مع جهاز النظافة بعدم القاء القمامة بالشوارع الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة القمامة بالميادين حفاظا على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة مرسى مطروح: تكثيف حملات التطهير للقطارات القادمة لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.