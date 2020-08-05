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شكرا لقرائتكم خبر عن بحث سبل دعم وتنمية حركة الاستثمار بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 أغسطس المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوفد المرافق له من أعضاء مجلس ادارة الهيئة في حضور المهندس احمد عصام نائب المحافظ وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذى للهيئة لمحافظة الاسماعيلية ضمن سلسلة جولاته بالمحافظات لدفع سبل تنمية ودعم حركة الاستثمار خلال تلك الفترة.
وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيداته بشأن بذل أقصى الجهود لتوفير مناخ مناسب للمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، والتشجيع على زيادة حجم الاستثمارات، وكذا أوجه تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين، لتعزيز تلك الجهود وخلق فرص استثمار واعدة في كافة المجالات.
كما شمل الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ توسعات للمنطقة الحرة العامة، وتنمية عدد من الصناعات التي تشتهر بها المنطقة فضلًا عن إمكانية استغلال عدد من الأراضي بإقامة مشروعات استثمارية بالمحافظة.
وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على أهمية التكامل بين الجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الاسماعيلية تزخر بفرص استثمارية عديدة.
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الدولة تسعى إلى زيادة الفرص الاستثمارية وتحقيق تحولات كبيرة على المستوى الاقتصادي وتنمية البنية الأساسية في مصر.
وأضاف أن الهيئة حريصة على التواصل مع كافة المستثمرين وأصحاب الشركات بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار تعمل على تحقيق النمو المستهدف، وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصري، بما يتفق مع أهداف الدولة ويُحفز من معدل النمو الاقتصادى.
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