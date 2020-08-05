شكرا لقرائتكم خبر عن تحتوي على قمح وفحم وأخشاب.. تداول 109 آلاف طن بضائع بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطا ملحوظا في حركة العمل اليوم الأربعاء، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة 109 ألف طن.

وأضاف «شاهين» أنه تواجد بالميناء 69 سفينة، ووصلت 17 سفينة، وغادرت 11 أخرى ،فيما بلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 28 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل، وعبارات يجري تفريغهم.

وأشار «رئيس هيئة الميناء» إلى تواجد 3 سفن بالمخطاف الداخلي على متنها 100 ألف طن قمح وفحم وخشب جاري تفريغهم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 28 سفينة، وتم دخول وخروج 5958 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن جانبه قال رضا الغندور ،المتحدث الرسمي باسم الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 88 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 21 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 488 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1546 حاوية، وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضاً ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.