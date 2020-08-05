شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية عمل حساب تكلفة العدادات مسبقة الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ما يتردد حول خصم عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع الرصيد المتبقي بالعدادات الخاصة بهم نهاية كل شهر، مشيرا إلى أن ذلك الامر غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

واضاف الجهاز عبر بيان له أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقا لاسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، ويتم اضافة الرصيد الجديد الذي يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاذه لافتا إلى أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على المستهلك فقط.