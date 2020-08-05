شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة.. و100 جنيه عن كل مادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وتشترط وزارة التربية والتعليم سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التمويلية.

وتقدم طلبات التظلم والاطلاع على نسخة المادة أو المواد المطلوب التظلم بشأنها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

ويتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة وفقا للمواعيد التي تعلن عنها كل مديرية تعليمية.

ويلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في حالات وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة والخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، ويحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه وإذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة بعد نحو 3 أيام من تقدم الطالب بالتظلم.

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وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد تعديل درجات المادة، أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.