شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسي مطروح: تمهيد الطرق الترابية بشوارع حي الزهور بالكيلو 4 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية لمعظم شوارع حي الزهور بالكيلو 4 كمرحلة أولي بداية من إذاعة مطروح عن طريق الجليدر والهراس والمشاركة المجتمعية من أهالي مطروح بتمهيد شوارع العزب التي لم تصلها مشروعات الرصف بسبب عدم الانتهاء من مشروعات البنية التحتية لهذه المناطق.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هي الدخول في الطرق الترابية بالعزب والأحياء لتمهيد الشوارع وتسويتها من الأتربة ومراجعة اعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف الصحي ومياه الشرب بعد أعمال الحفر.

وأشار عبدالرازق إلى أن تمهيد وتسوية الطرق الترابية ساهم في دخول سيارات الاسعاف والحماية المدنية للعزب التي لم تدخلها من قبل، بعد معاناة المواطنين عند حدوث كارثة لم تستطع سيارات الاسعاف الدخول للأحياء لإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب طبقا لاهمية المناطق والاولوية للأحياء المزدحمة بالسكان والتي بداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين. .يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالجليدر والهراس لفتح شوارع مغلقة تيسيرا على سيارات المواطنين بالعزب والأحياء التي لم يصلها الرصف.