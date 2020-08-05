شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تعلن تقديم الخدمة الطبية لنصف مليون مريض خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والبالغ عددها ٢٥ مستشفى بمختلف مراكز ومدن المحافظة قدمت الخدمة الطبية لـ٥٥٣٢٦٣ مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، خلال الستة أشهر الماضية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن ذلك يأتي في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، لافتا إلى أن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تنوعت ما بين توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، وإعطاء العلاج اللازم لهم.

وأوضح «مسعود»، أن مستشفيات الصحة قامت أيضاً بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لعدد ٤٨٩١٩ مريض بالأقسام الداخلية، بعدد ١٦٣٣٩٠ يوم علاج.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وجميع الأطقم الطبية على الجهود المبذولة لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.