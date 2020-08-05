شكرا لقرائتكم خبر عن «كفرالشيخ» من أفضل 2100 جامعة بالعالم في «التصنيف الإسباني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، ظهور الجامعة في المركز 2106 في تصنيف الجامعات الأسباني «Ranking Web of Universities والذي يصدر كل 6 أشهر، حيث حسنت الجامعة مركزها بنحو 90 مركزًا عالميًا مقابل مثيلها فيما سبق المركز 2196 في تصنيف يناير 2020، وهو ما يعد إنجازًا للجامعة.

وقال «دسوقي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذا التصنيف يستخدم كل من مؤشرات الويب والمؤشرات البيبليومترية الخاصة بالبحث العلمي وهي مشاركة المعرفة العامة والتي تشمل حجم «عدد الصفحات» في نطاق domain الويب الرئيسي وجميع النطاقات الفرعية للجامعة والتي تمثل 5% من إجمالي درجة التقييم، والمؤشر الثاني للتأثير ويشمل محتويات الصفحة لعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة ويخصص لهذا المؤشر 50٪ من الدرجة والمؤشر الثالث عن الباحثين الأكثر استشهادًا ويخصص له 10% من درجة التقييم.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على تحديث وتطوير الصفحة الإلكترونية للجامعة والقائمين على التصنيف.