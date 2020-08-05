شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يطلق حملة لتوعية النساء بأهمية «انتخابات الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ،حملة «انزل شارك» لتوعية المرأة بكيفية الذهاب إلى اللجان الانتخابية ومعرفة طريقة التصويت الصحيحة واختصاصات مجلس الشورى وأهميته في صياغة القوانين وذلك بهدف حثهن على المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراءها يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

وجابت الحملة القرى الريفية بدائرتى الرمل أول والمنتزة ثالث بهدف دعم وتأييد مرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية «من أجل مصر» .

وقالت منال اسماعيل أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن: إن للمرأة دور هام في الحياة السياسية حاليًا، ولذلك التقينا مع عدد كبير من السيدات بالشوارع المصرية وقمنا بحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة وطرق التصويت الصحيحة ‘و تم تعريف السيدات على أسماء وبرامج المرشحين.

ومن جانبه شدد رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، على أهمية دور المرأة ومشاركتها الفعالة بكافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى، باعتبارها شريك فعال في الحياة السياسية المصرية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يخوض الانتخابات على 6 مقاعد فردي، بالإضافة إلى القائمة الوطنية «من أجل مصر»، ورمزها رأس كليوباترا.

Advertisements

مستقب وطن يحث النساء على المشاركة فى انتخابات الشيوخ بالاسكندرية

مستقب وطن يحث النساء على المشاركة فى انتخابات الشيوخ بالاسكندرية

مستقب وطن يحث النساء على المشاركة فى انتخابات الشيوخ بالاسكندرية

مستقب وطن يحث النساء على المشاركة فى انتخابات الشيوخ بالاسكندرية