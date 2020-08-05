شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة تعليم بني سويف تجري كشف كورونا قبل دخولها لجان الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصرت وكيلة وزارة التعليم ببنى سويف اثناء دخولها للمرور على لجان الامتحان للدبلومات الفنية اجراء الكشف بقياس الحرارة للتاكد من عدم وجود ارتفاع حارة لديها لسلامة الطلاب والعاملين، وعدم حملها لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير أعمال الدور الأول للامتحان التحريري للدبلومات الفنية (3 سنوات و5 سنوات) والتي كانت قد بدأت في الــ 25 يوليو الماضي وتُختتم 13 أغسطس الجاري«في ظل إجراءات مكثفة نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا،حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامنتحانات 25 ألف طالباً وطالبة موزعين على 115 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن المحافظ،من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة الأستاذة سهام يوسف،التي تفقدت«صباح اليوم»بعض لجان الامتحانات في عدد من المدارس الفنية بمركز ومدينة ببا «بعد استئنافها عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى»لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للجان،وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وجدًد المحافظ تأكيداته على استمرار المتابعة الميدانية لمقرات اللجان بالإدارات التعليمية السبع،والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها،مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية،وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان،مع متابعة تنفيذها ،ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات ،والمتابعة على مدار الساعة للجان،وآلية التواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

بدورها أوضحت وكيلة الوزارة أنه خلال جولتها «اليوم»ببعض اللجان،تم التأكد من تطبيق الإجراءات التي أقرتها الوزارة من حيث الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية وتعقيم مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين ،وتوزيع كمامة قطنية، وواقيات للوجه والأحذية،وتوافر الكميات الكافية من المطهرات لكل طالب، علاوة على توزيع نفس المستلزمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل،فضلا عن التأكيد على عدم حمل الطلاب للهواتف المحمولة نهائيًا أثناء تأدية الامتحان.

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