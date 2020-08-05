شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من بناء 50 عمارة إسكان اجتماعي للمنقولين من رفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة شمال سيناء استكمال إنشاء وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لتوزيعها على المنقولين من رفح والشيخ زويد، وفقا لتعليمات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد المهندس محمد رضوان العيادي وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالمحافظة، أن هناك عدد 89 عمارة سكنية تضم 2136 وحدة إسكان اجتماعي، تم الانتهاء من عدد 50 عمارة تضم 1200 وحدة سكنية في منطقة السبيل بالعريش وتسليمها إلى المنقولين من رفح والشيخ زويد من خلال قرعة علنية، وجاري الانتهاء من إنشاء عدد 39 عمارة أخرى تضم 936 وحدة لتسليمها لباقي المتقدمين من المنقولين من رفح والشيخ زويد، وأنه سبق توزيع عدد 288 وحدة سكنية عليهم.

وأعلن أنه يتم تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي للمنقولين من رفح والشيخ زويد بنظام الإيجار الشهري «استضافة»، حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ ١٠٠ جنيه شهريا نظير الصيانة والخدمات.

وأضاف، أنه تم أيضا الانتهاء من المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى لمدينة رفح الجديدة التي تضم عدد 41 عمارة سكنية كأسبقية أولى لتسليمها إلى المواطنين من أهالي رفح، وأن كل عمارة تضم 16 وحدة سكنية عبارة عن دور أرضي و3 طوابق لكل عمارة، بإجمالي 656 وحدة سكنية على مساحة 120 مترا مربعا لكل وحدة سكنية، وأنه جاري العمل في المرافق الخدمية التي تشمل: «مدرسة، وحدة صحية، مكتب بريد، مسجد، نقطة شرطة، نقطة إطفاء حريق، مجمع محلات تجارية، وحدة إنتاج خبز، حضانة، محطة وقود، سنترال»، حيث تم البدء في مرافق البنية التحتية كالمياه والصرف الصحي وغيرها.

وتقع مدينة رفح الجديدة بالقرب من قرية الوفاق برفح وعلى بعد حوالى 7 كيلومترات من الحدود الدولية، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا * 1.4 كيلو مترا، وتتكون في مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضي و3 طوابق علوية بإجمالي 10016 وحدة سكنية، 400 بيتا بدويا دور واحد على مساحة 200 مترا لكل بيت ( 140 مترا للمباني و60 مترا فضاء )، علاوة على منطقة خدمات مركزية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى المقرر افتتاحها تضم 216 عمارة سكنية ( عبارة عن دور أرضي و3 طوابق علوية لكل عمارة )، بإجمالي 3456 وحدة سكنية، مجاورة سكنية تضم 200 بيتا بدويا، منطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية عبارة عن: «مستشفى سعة 40 سريرا، مسجد سعة 1000 مصلى، دار مناسبات، نقطة شرطة، مطافئ، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، محطة وقود، نادي رياضي واجتماعي، سوق تجاري، مجمع مدارس للتعليم الأساسي والفني، وخدمات فرعية عبارة عن دار حضانة، مساجد سعة 200 مصلي لكل مسجد، مجمع محلات تجارية، ووحدة إنتاج خبز.

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ومن جهة أخرى، تم إنشاء مشروع سوق الجملة الجديد في مدخل مدينة العريش الغربي على مساحة 60 ألف مترا مربعا بتكلفة 165 مليون جنيها، ويضم 12 معرضا للخضار والفاكهة ومصنعا للثلج وعدد 8 ثلاجات تبريد وتجميد إلى جانب مباني خدمية متنوعة تشمل مكاتب للتموين والشهر العقارى والتوثيق والتأمينات الاجتماعية ومبنى ادارى وصالات لانتظار السيارات بالاضافة إلى السور الخارجى والبوابة الرئيسية .