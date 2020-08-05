شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من قضايا الدولة يقدم التهنئة لرئيس القضاء الأعلى لبلوغه سن التقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وفد قضائي من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لتهنئته بمناسبة بلوغه سن التقاعد خلال الشهر الجارى.

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وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض ومستشار مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام، إن المستشار أبو بكر عامر قدم هدية تذكارية للمستشار عبدالله عصر عبارة عن شعار هيئة قضايا الدولة تقديرا لما قدمه من خدمات للقضاء المصرى.

وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى درع المجلس لرئيس قضايا الدولة تقديرا له والهيئة وتبادلا الطرفين الحديث حول المرحلة القادمة فى شأن الاستعداد للعام القضائي الجديد وسئل التعاون المشتركة بين القضاء وقضايا الدولة لتحقيق العدالة الناجزة للشعب المصرى فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.