شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توجه بعدم تصوير المستحقين أثناء توزيع لحوم صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الأوقاف جميع العاملين بالوزارة المشاركين فى الإشراف على توزيع لحوم الأضاحى بمراعاة عملية التباعد الاجتماعى والإجراءات الصحية والوقائية، وعدم تصوير المستحقين عند توزيع اللحوم عليهم، ومن يريد صورا توثيقية فلتكن لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع.

وشددت الوزارة فى بيان لها اليوم على الحرص كل الحرص على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأي نوع من التصوير أو الحرج، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا ، حتى نؤدي جميعا الأمانة التي تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله( عز وجل) وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا.

وأعلنت وزارة الأوقاف بدء توزيع أول 80 طن لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الأول اعتبارًا من غدا الخميس، مؤكدة أن التوزيع سيتم تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات.

وقالت الوزارة، إن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي ، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقين على مستوى الجمهورية.

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وأكدت الغرفة على عدة أمور، أهمها : أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ووضعت وزارة الاوقاف جدول توزيع على النحو التالى يوم الخميس 6 أغسطس الجارى، سيتم توزيع 2 طن لحوم بمحافظة القاهرة، و4 أطنان بالإسكندرية، و2 طن بالجيزة و2 طن بالقليوبية، ويوم الجمعة 7 أغسطس سيتم توزيع 2 طن بكل من المنوفية، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ".

ويوم السبت 8 أغسطس سيتم توزيع 2 طن بمحافظات:"الفيوم، بنى سويف، الدقهلية، دمياط، القاهرة"، كما سيتم توزيع 4 أطنان يوم الأحد 9 أغسطس بكل من:"أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان"، ويون الاثنين 10 أغسطس سيتم التوزيع بمحافظات:"البحر الاحمر، والسويس ، وبورسعيد بواقع 2 طن بكل محافظة، و4 أطنان بالأقصر.

ويوم الثلاثاء 11 أغسطس سيتم توزيع 2 طن بكل من:"مطروح، الوادي الجديد، جنوب سيناء، الجيزة، القاهرة، القليوبية"، ويوم الأربعاء توزيع 4 طن بكل من :"شمال سيناء، المنيا، الاسماعيلية" ، و2 طن بكل من:"الإسماعيلية، الغربية"

وأكدت الوزارة أنه سيتم وضع جدول أسبوعى للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.