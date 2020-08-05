شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تنظم اللقاء الأول ‏عن بناء قدرات المجتمع لحماية الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ‏اللقاء التدريبي الأول "بناء قدرات المجتمع المدني ولجان حماية الطفل"، حول الإطار ‏المفاهيمي لاستراتيجية المتانة والمرونة وكيفية التكيف لمواجهة الأزمات بالمجتمع المحلى، على مدار يومين، بدءًا من غدا الخميس، حتى الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى بيان لها: " إن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية باعتبارها واحدة من منظمات المجتمع الأهلى المصري، ومنذ نشأتها عام 1950، وحتى اليوم تولى اهتماما كبيرا بالإنسان فى أي مكان دون النظر إلى الجنس أو العقيدة، فهو محور رسالتها حيث تسعى لتحسين نوعية حياة الفقراء والمهمشين بالمجمتع".

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وتابعت: فى إطار تنفيذ الهيئة القبطية الإنجيلية مشروع تحسين نوعية الحياة لـ"الأطفال المعرضين للخطر" - الأطفال العاملين وأطفال الشارع - من خلال تمكينهم للحصول على حقوقهم التعليمية والصحية والاقتصادية، سيتم تنظيم اللقاء التدريبي الأول "بناء قدرات المجتمع المدني ولجان حماية الطفل"، حول الإطار المفاهيمي لاستراتيجية المتانة والمرونة وكيفية التكيف لمواجهة الأزمات بمجتمعاتنا المحلية، وسوف يشارك فى هذا التدريب ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، أعضاء لجان حماية الطفل والإعلاميين وسوف يتم عقد التدريب يومي الخميس والجمعة بجمعية الصعيد للتربية والتنمية.