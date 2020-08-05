شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شهادة "رد الجميل" من بنك ناصر بعد تخفيض السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ بنك ناصر الاجتماعي تفعيل تخفيض سن شهادة "رد الجميل" إلى 60 عاما لكبار السن فى إطار دور البنك واهتمامه بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن من ذوى الفضل وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتبدأ قيمة الوديعة من 1000جنيه ومضاعفتها ويصل عائدها إلى 15.5% سنويا، 15% شهريا وفقا للنسبة السنوية المحددة لقيمة الشهادة بكل شهر، وتقرر أن يتم زيادة الحد الأقصى للشراء ليصل إلى 2 مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع ويمكن التمويل بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد أكدت، أن الدولة تولى أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة كبار السن في المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات، موضحة أن أصحاب المعاشات أو الدخول في هذا السن لا يكون لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، ويكون لديهم رغبة أكبر فى الادخار، لذلك تم تخصيص هذه الفئة بشهادة "رد الجميل" التى لاقت إقبالًا كبيرًا من خلال فروع البنك الـ93 المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب للبنك أن بنك ناصر الاجتماعى يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته بتقديم الخدمات والتسهيلات كافة التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة2030، لافتا الى أن البنك مكلف سياسيا واجتماعيا كونه مؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعى والاقتصادى فى آن واحد و حرصاً من البنك على الاهتمام بكل فئات المجتمع.

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وعن شروط الحصول على الشهادات الادخارية للبنك أوضح عشماوى أن الشهادات المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصية والرقم التأمينية وتعتبر عائد الشهادة هى الأعلى فى السوق المصرفى مما يعكس الثقة بين البنك وعملائه من ذوى الفضل .