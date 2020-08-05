شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة": تعازينا وصلواتنا للبنان الشقيق وأهله فى ضحايا حادث المرفأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة السياحة والآثار رسالة تتضامن بها مع الشعب اللبناني، حيث وجهت هيئة تنشيط السياحة رسالة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تحمل " تعازينا وصلواتنا للبنان الشقيق وأهله"، ونشرت صورة تجمع العلم المصرى واللبنانى.

ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خالص التعازى والمواساة للأشقاء فى لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت داعيا الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع الجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

واهتزت العاصمة اللبنانية بيروت أمس على وقع انفجار مروع لمستودع خطر فى منطقة مرفأ بيروت، وقال رئيس وزراء لبنان حسان دياب إن المسؤولين عن انفجار في مستودع خطر في منطقة مرفأ بيروت سيدفعون الثمن. وتعهد دياب في كلمة تلفزيونية بألا تمر هذه الكارثة دون حساب، وقال إنه سيتم كشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014، مضيفا أنه لن يستبق التحقيقات.

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وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

ودعت كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية فى لبنان، مناصريها إلى النزول فى المناطق المنكوبة بالعاصمة /بيروت/ وضواحيها، والتى تعرضت لأضرار بالغة جراء الانفجار الهائل الذى وقع اليوم بميناء بيروت البحرى، والمساهمة في عمليات الإنقاذ والتبرع بالدم للمصابين وتقديم المساعدات لجميع المواطنين المحتاجين والمنكوبين.

وأطلق حزب "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" والحزب التقدمى الاشتراكى والتيار الوطنى الحر والحزب الديمقراطى اللبناني وحزب التوحيد العربي وتيار "العزم" وغيرها من القوى والأحزاب والتيارات السياسية، المناشدات للمنتسبين إليها بسرعة التجاوب والنزول لتقديم يد العون للمحتاجين.