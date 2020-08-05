شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إزالة المبانى المخالفة حال عدم تقدم أصحابها بطلب تصالح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور لمتابعة استقبال المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، والتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة .

كما فاجأ راشد لجان البت فى طلبات التصالح بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور، للوقوف على انتظام انعقادها دورياً، موجهاً بالإسراع فى معدلات الإنجاز، مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح .

ووجه راشد لجنة البت في طلبات التصالح بحي العمرانية، بسرعة البت في 297 طلب مقدم من المواطنين، مؤكداً إنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح، ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور .

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وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها ، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون .

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات، وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا، مؤكدا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حال رفض طلبه ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وحرص محافظ الجيزة خلال تفقده المركز التكنولوجي بالعمرانية وبولاق الدكرور علي الاستماع الي المواطنين للتعرف علي أى معوقات تواجههم مواجها بسرعة حلها.



