كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية وشروط الالتحاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية الطلاب والطالبات من حملة الشهادة الثانوية العامة في مصر، إلى الالتحاق بها والحصول على شهادة البكالوريوس، وكذلك الحاصلين على شهادة البكالوريوس والراغبين في استكمال دراساتهم العليا للحصول على درجات الدبلوم والماجستير.



الجامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، حيث أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 223 لعام 2008 كأول جامعة مصرية تتبنى المبدأ التعليمي الإلكتروني. ويمكنك تسجيل بياناتك عبر الرابط التالي ا https://bit.ly/30s2Rbt وستتواصل معكم الجامعة فورًا.



جامعة أهلية بقرار جمهوري

تحولت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني إلى جامعة أهلية، وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لعام 2018، من أجل المساهمة في الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتقديم خدمات تعليمية لجميع المحافظات بمستوى عال للغاية، وبتكلفة مجتمعية مناسبة.

الشهادة التي تمنحها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

الشهادة التي تمنحها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية هي شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ومعادلة لما تمنحه الجامعات المصرية في الدرجات الأكاديمية المناظرة.



كما تمنح برامجها المشتركة أيضًا شهادات صادرة من الجامعة المصرية والجامعة الحكومية.

عناوين المراكز الدراسية للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

تنتشر مراكز الجامعة في العديد من المدن على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة مثل القاهرة، أسيوط، المنوفية، الإسكندرية، الغردقة، قنا، سوهاج، بني سويف، أسوان، مدينة السادات، الفيوم، الإسماعيلية؛ وذلك بمقر الجامعات الحكومية المتواجدة داخل تلك المحافظات من خلال هذا الانتشار الجغرافي، توفر هذه المراكز الخدمات التعليمية لأكبر قطاع ممكن.

أسلوب التدريس والنظام التعليمي الإلكتروني داخل الجامعة

تعتمد على نظام هجين يحقق التوازن بين التعليم الرقمي والتقليدي، ويشمل التالي:

(1) الدراسة وجهًا لوجه عبر الحضور في المراكز الدراسية، والمحاضرات عبر التواصل بالفيديو باستخدام تقنية الـ Video Conference، ويحضر الطالب امتحاناته في تلك المراكز.

(2) الدراسة والتعلم عن بعد من خلال حضور الفصول الافتراضية والمقررات الإلكترونية، والأنشطة، والاختبارات الإلكترونية.

(3) التعلم الذاتي والذي يعتمد على إمكانية الرجوع للمحاضرات المسجلة، وعمل التكاليف والمشاريع، والاطلاع على الكتب والمقررات الدراسية الإلكترونية التفاعلية.

التخصصات المتاحة داخل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

(1) كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وتمنح درجة البكالوريوس في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يدرس الطالب التخصص العام والرئيسي لتكنولوجيا المعلومات. وتوفر أيضًا الجامعة برنامج ماجستير هندسة البرمجيات.

(2) كلية إدارة أعمال والدراسات التجارية.



ويدرس الطالب فيها الإدارة كتخصص رئيسي. ويختار أحد خمس تخصصات فرعية هي:

* التسويق.

* المحاسبة.

* التمويل والإستثمار.

* التجارة الإلكترونية.

* نظم المعلومات الإدارية.

(3) كلية الدراسات التربوية

وتمنح درجات الدراسات العليا التالية:

* دبلوم تربوي عام.

* دبلوم تربوي مهني.

* دبلوم تربوي خاص.

* ماجستير التعلم الإلكتروني.

قائمة الكليات المقترح إنشاؤها داخل الجامعة المرحلة القادمة

(1) كلية علوم وتكنولوجيا الإعلام.

(2) كلية اللغات والترجمة.

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(3) كلية الإقتصاد والعلوم السياسية.

(4) كلية الهندسة والتكنولوجيا.

(5) كلية الحقوق والدراسات القانونية.

الجامعة تؤهلك لسوق العمل المصري والدولي

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تعتمد على مناهج دراسية تؤهل لسوق العمل المصري والدولي، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تساعد على مواكبة احتياجات سوق العمل ومن تلك المجالات:

1. المتابعة والتقييم.

2. إدارة الأعمال.

3. ريادة الأعمال.

4. التسويق الإلكتروني.

5. شبكات الحاسب الآلي.

6. لغات البرمجة.

الشراكات مع المؤسسات العالمية التي تقدم الشهادات المهنية في تخصصات متعددة، ومن تلك الشركات: HP، و Hawaei، و Vmware، و Cisco، و IBM.

لمحة عن المقررات الدراسية الإلكترونية في الجامعة

أنشأت الجامعة مركز إنتاج المقررات الإلكترونية وهو رائد في مجال التعليم، والتعلم الإلكتروني ويتيح للطالب المشاركة في العالم الرقمي ومتابعة التطورات المستمرة والقدرة على التكيف والتعامل معها من خلال تطوير وإنتاج المقررات الإلكترونية طبقًا لمعايير الجودة العالمية الموصى بها، تسجيل المحاضرات وإعدادها للمشاهدة ونشرها عبر القنوات المختلفة بما يسهل على الطالب مشاهدتها، وتحميلها.

أساليب مواكبة الجامعة التطورات التكنولوجية والرقمية في مجال التعليم

تفعل ذلك من خلال نادي ريادة الأعمال E-Club ويقوم بالتالي:

(1) احتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة من خلال تأهيل الشباب للتقدم لإحدى الحاضنات للأعمال التكنولوجيا، ودعم الشباب المبتكرين، والمخترعين لإدارة منشآتهم الصغيرة، ومتناهية الصغر.

(2) تقيم الجامعة ورش عمل للطلاب للالتقاء برجال الأعمال والصناعات المختلفة للإستفادة من خبراتهم في سوق العمل.

خطة رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

يحمل على عاتقه مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس تلك المسؤولية ويوفر التالي:

- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات الجامعية لتحقيق المعايير الأكاديمية العالمية.

- تنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لرفع كفاءة التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة، وتكنولوجيا التعلم المختلفة بما يسهم بفاعلية تحقيق رؤية الجامعة لتحقيق الريادة وجودة المخرجات العملية التعليمية.

الدراسة أون لاين وفرصة مميزة للمغتربين

أجل، يمكنك الدراسة من منزلك بشرط توافر جهاز حاسب آلي وخط انترنت، فنظام الجامعة نظام تعليمي يعتمد على المرونة ويمكن للمقيمين خارج مصر أن يلتحقوا بالجامعة، ويحضروا من خلال الفصول الإفتراضية، ومراجعة المحاضرات المسجلة، والمتابعة مع المحاضرين والمعيدين بصورة أون لاين، ولكن بشرط الامتحان من المقرات السالف الإعلان عنها مرتين في العام لآداء الاختبارات.

كيفية التقديم للمنح الدراسية في الجامعة الأهلية وأنواعها وشروط القبول

توفر الجامعة عدد خمس منح دراسية كاملة شاملة المصروفات الدراسية والإدارية لأوائل الجمهورية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها علمي علوم وعلمي رياضيات، وفق الشروط التالية:

(1) أن يكون الطالب مصري الجنسية مسجلًا فى الصف الثالث الثانوي فى إحدى المدارس المصرية الحكومية في العام الدراسي السابق على سنة التقدم.

(2) أن يكون المتقدم من بين الثلاثين الأوائل على مستوى الجمهورية.

(3) تخصيص خمس منح سنوية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها علمي علوم وعلمي رياضيات، بواقع منحة لكل محافظة من المحافظات التي بها المراكز الدراسية، على أن يكون المتقدم من بين العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، وفق ما يرد بخطاب من مسئولي المدرسة أو من المنطقة التعليمية، يؤكد نوع المدرسة وترتيب الطالب على المحافظة.

(4) توفير عدد (10) عشرة منح للسادة متحدي الإعاقة تشمل النوعيات التالية:

(أ) منح متحدي الإعاقة والمتفوقين رياضياً منهم، حيث توفر الجامعة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، عدد عشرين منحة دراسية لمتحدي الإعاقة نصفهم من المتفوقين رياضياً.

(5) منح التفوق الدراسي: وتشمل توفير خصم 50% أو 30% من المصروفات الدراسية المخصصة لطلاب مرحلة البكالوريوس.

(6) خصم 20% للطالب الذي له شقيق التحق بالجامعة.