شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكلدانية فى مصر تعلن عودة قداسات الأحد وفق إجراءات احترازية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة الكلدانية فى مصر، عودة صلوات قداس الأحد فى كل كنائس الطائفة بدءا من الأحد المقبل 9 أغسطس.

وأوضحت الكنيسة فى بيان ممهور بتوقيع الأب بولس ساتى، مدبر الكنيسة الكلدانية فى مصر، عودة صلاة "قداس الأحد" فى جميع كنائس الطائفة بدءًا من الأحد المقبل 9 أغسطس، كما ستعود الاجتماعات الروحية ماعدا مدارس الأحد، وإقامة القداسات طوال أيام الأسبوع سواء للصلاة الفردية أو الاعتراف، ماعدا يوم الجمعة، وكذلك عودة اللقاءات الروحية، وعودة فتح مكتبة سانت فاتيما صباحا ومساء، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.



بيان

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