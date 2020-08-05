شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى المترو بيقسم مناطق الاشتراكات بخطوطه الثلاثة وكيفية حساب قيمتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن كيفية تقسيم شركة المترو مناطق الاشتراكات بالخطوط الثلاثة وحساب قيمة اشتراك كل منطقة من هذه المناطق خلال النقاط التالية:

- منطقة رقم 1 تشمل 8 محطات وهي (الشهداء – العتبة – محمد نجيب – سعد زغلول – عرابي – جمال عبد الناصر – الأوبرا – السادات).

- منطقة رقم 2 تشمل 5 محطات وهي ( السيدة زينب – الملك الصالح – مار جرجس – الزهراء – دار السلام).

- منطقة رقم 3 تشمل 8 محطات وهي (الدقي – البحوث – جامعة القاهرة – فيصل – الجيزة – ضواحي الجيزة – ساقية مكي – المنيب).



- منطقة رقم 4 تشمل 8 محطات وهي ( الأهرام – كلية البنات – استاد القاهرة – أرض المعارض – العباسية – عبده باشا – الجيش – باب الشعرية).

- منطقة رقم 5 تشمل 6 محطات وهي (سراي القبة – حمامات القبة – كوبري القبة – منشية الصدر – الدمرداش – غمرة).

- منطقة رقم 6 تشمل 7 محطات وهي (شبرا الخيمه – كلية الزراعة – المظلات – الخلفاوي – سانت تريزا – روض الفرج – مسرة).

- منطقة رقم 7 تشمل 6 محطات وهي (حدائق المعادي – المعادي – ثكنات المعادي – طرة البلد – كوتسيكا – طرة الأسمنت).

- منطقة رقم 8 تشمل 7 محطات وهي (المرج الجديدة – المرج – عزبة النخل – عين شمس – المطرية – حلمية الزيتون – حدائق الزيتون).

- منطقة رقم 9 تشمل 6 محطات وهي ( المعصرة – حدائق حلوان – وادي حوف – جامعة حلوان – عين حلوان – حلوان).

- منطقة رقم 10 تشمل 4 محطات وهي (هارون – هليوبوليس – ألف مسكن – نادي الشمس).

- تعتبر قيمة الاشتراك في حدود محطات المنطقة أقل قيمة اشتراك لأن الحركة تكون في منطقة واحدة.

- يتم حساب قيمة الاشتراك عن طريق خريطة المناطق المقررة لكل منطقة اشتراكات بحيث يتم احتساب عدد المناطق من محطة الركوب الي محطة الوصول للحصول لنحصل على عدد المناطق التي يمر بها الراكب خلال الرحلة.

