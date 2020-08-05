شكرا لقرائتكم خبر عن "مطران المارونية" بالقاهرة يعزى بطريرك لبنان فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، ضحايا التفجيرات التى وقعت فى مرفأ بيروت الليلة الماضية، وقال فى بيان له صدر صباح اليوم عن "المركز المارونى اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة": "نقدم تعازينا وتعازي ابرشية القاهرة المارونية، إلى غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ولكنيستنا المارونية في لبنان".

وأضاف المطران جورج شيحان: "لقد آلمنا ما حدث في لبنان من خسائر كثيرة في الأرواح، وأضرار مادية بالغة فى المنشآت والمرافق. كل التعازي لأسر الضحايا، نصلي الى الله ان ينعم عليهم بالراحة الأبدية، ويمنح أرواحهم السكينة، ويشفى المصابين، ويمن على لبنان بالأستقرار والأمان".

وتوجه المطران شيحان، بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادات السياسية والدينية في مصر قائلا: "إننا من موقع مسؤليتنا الدينية والرعوية نتوجه بالشكر لقياداتنا السياسية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيته شعب لبنان وحكومته، ومبادرته في مد جسر جوي لمساعدة لبنان والاسر المنكوبة ، كما نشكر وزارة الخارجية المصرية والسفير سامح شكري والقيادات الدينية المصرية: فضيلة الامام احمد الطيب شيخ الازهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وقداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية، والبطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية ورئيس مجلس البطاركة والاسقافة الكاثوليك في مصر، والقس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ورؤساء الكنائس في مصر على تعزيتهم وتضامنهم مع لبنان.. حفظ الله مصر ولبنان وشعوب العالم اجمع من كل شر وسوء".