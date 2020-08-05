شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 17 رحلة دولية تقل 1961 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 17 رحلة طيران دولية، علي متنها حوالي 1961 راكباً، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري قادمة من عدة دول بالخارج منها "الإمارات، السودان، السعودية، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، لندن، إيطاليا، فرنسا، لبنان"، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

يذكر أن صالات مطار القاهرة الدولي، تشهد علي مدار اليوم الأربعاء، مغادرة ووصول حوالي 10 آلاف راكب علي متن 104 رحلات جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.