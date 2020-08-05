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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم العالى ببدء الدراسة بمعهد الهندسة وتكنولوجيا السيارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رقم 2410 لسنة 2020، بشأن بدء الدراسة بالمعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات.
وقال قرار وزير التعليم العالى المنشور بالجريدة الرسمية إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية والخاصة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 49 لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه وتعديلاته وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى تقرر بدء الدراسة بالمعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات بهليوبوليس الجديدة بالعام الدراسى 2020/2021 .
ونصت المادة الثانية من قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، على أن يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على نشر القرار فى الوقائع المصرية ، ونصت المادة الرابعة على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
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