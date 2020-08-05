شكرا لقرائتكم خبر عن علوم القاهرة تستأنف امتحانات البكالوريوس وتبدأ تلقى بحوث طلاب سنوات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، جولته التفقدية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقا لآليات تنفيذية واضحة وضعتها الكلية لحماية جميع منسوبيها أثناء انعقاد الامتحانات والمنبثقة من الدليل الاسترشادي الذي وضعته جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء فترة الامتحانات.

وأكد المناوي، فى بيان صادر عن كلية العلوم، أنه يتم متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دوري من خلال اللجنة العليا للامتحانات وكذلك متابعة أعمال سير العملية الامتحانية، حيث تستقبل الكلية نحو 1100 طالب وطالبة لأداء امتحانات المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مشددة من خلال عملية التعقيم الكامل للكلية وتركيب بوابات التعقيم والكشف الطبي للطلاب قبل دخولهم للامتحان.

وأشار المناوي أن العملية الامتحانية لم تشهد أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وكذلك لم يحدث أي شكاوي نهائيا من الطلاب، بالإضافة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات غش في اللجان الامتحانية حتى الآن، وأضاف المناوي أنه الكلية تسعى لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء عملية تصحيح الامتحانات وإعلان نتائج طلاب المستوى الرابع فور انتهاء الامتحانات العملية وقبل نهاية شهر أغسطس المقبل.

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وقال المناوي، إنه تم الإعلان مسبقا لأبحاث الطلاب للمقررات النظرية للمستويات الأولى والثانية والثالثة بالكلية لعدد 124 مقرر، كما تم الإعلان اليوم عن نتيجة المقررات النظرية والعملية لعدد 238 مقرر، بنسبة نجاح تتعدى 98٪.

وأضاف المناوي، أنه سيتم السماح للتقدم للطلاب الراسبين أو الطلاب الذين لم يتمكنوا من رفع الأبحاث سابقا وإتاحة لهم الفرصة في إعادة التقدم ببحث آخر لهم من خلال صفحتهم الشخصية على موقع الكلية بدءا من اليوم وحتى 15أغسطس 2020.

وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، إلى أن الكلية حريصة على مصلحة أبنائها الطلاب وكذلك تهيئة المناخ العام لتأدية الامتحانات، وكذلك تذليل كافة الصعاب والتحديات التي يواجها الطلاب أثناء تلك الفترة بما لا يؤثر على جودة العملية الامتحانية، وأضافت المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية تعمل على تنفيذ خطة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتى تتضمن مراعاه التهوية الجيدة داخل اللجان الامتحانية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير بصفة دورية قبل وبعد انعقاد الامتحانات.