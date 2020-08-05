شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ نعيمة القصير لتوليها منصب ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس القومى للمرأة وجميع عضواته واعضائه بالتهنئة إلى الدكتورة نعيمة القصير بمناسبة توليها مهام منصب ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد في مصر .

وأعرب المجلس عن بالغ سعادتها وفخرها بتولي الدكتورة نعيمة القصير مهام منصب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، مشيرا إلى أن إختيارها يأتى كونها نموذج نسائى مشرف يتمتع بخبرة رائدة وناجحة مما يؤهلها لتقلد أرفع المناصب، ويشهد لها الجميع بالكفاءة والتفاني فى العمل ، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق .

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ويذكر أن الدكتورة نعيمة القصير كانت قد شغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة فى جمهورية مصر العربية منذ عام 2010 إلى عام 2013 إلى جانب عملها كمساعد للمدير الإقليمي للمنظمة، وكان قد تم تعيينها من قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ككبير علماء التمريض والقبالة في المكتب الرئيس بجنيف منذ عام 1999 إلى عام 2003.