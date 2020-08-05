شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: إجراء 1634عملية جراحية بمستشفيات التأمين الصحى ببورسعيد خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، إجراء 1634 عملية جراحية ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى ومتقدمة وذات مهارة خاصة، من خلال مستشفيات "النصر التخصصى، الزهور، النساء والولادة، التضامن، الحياة بورفؤاد، السلام، والرمد التخصصى" التابعين لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، خلال شهر يوليو 2020 .

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن عدد العمليات الكبرى والتي تتطلب مهارات خاصة بلغت 604 عملية ، وتمت بنجاح وتم إجرائها جميعًا بالمجان، وجاء النصيب الأكبر من هذه العمليات المتقدمة والحرجة لمستشفيي "التضامن ببورسعيد" و " النصر التخصصي"، بفضل المهارات التي يتمتع بها الفريق الطبي المتميز بالمستشفيين التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مستشفى التضامن ببورسعيد تفوقت بآداء العمليات والجراحات الدقيقة في تخصصات العظام، حيث تم إجراء (3)عمليات متتالية ومختلفة ودقيقة بالمستشفى، فكانت العملية الأولى لسيدة مسنة تبلغ من العمر (92)عام وتم إجراء عملية تغيير لمفصل الحوض لها، وتمت العملية بنجاح دون حدوث أية مضاعفات على الرغم من كبر سنها الذي جعل العملية أكثر صعوبة وخطورة ، بل ونجاحًا أيضًا.

وتابع أن العملية الثانية كانت إصلاح كسر مفتوح بالساق بشكل كامل ليعود المريض لحياته بشكل طبيعي تماماً على الرغم من وضع الكسر السئ ، أما بالنسبة للعملية الثالثة فكانت عملية إطالة لعظام الرجل لفتاة تبلغ من العمر (17)عاماً وكانت تعاني من قصر القامة، وقد تمت الإطالة حوالي (٨سم) بنجاح لتعاود الفتاة ممارسة حياتها بشكل طبيعي وآمن دون أي نقص أو معاناة، وتمت العمليات الثلاث بنجاح على يد د.محمد صلاح استشاري جراحات العظام ورئيس قسم العظام بمستشفى التضامن وبمشاركة فريقه الطبي الذي ضم نخبة من أطباء العظام المميزين، و د.أحمد خميس استشاري التخدير بالمستشفى.

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فيما قام أحمد عبد اللطيف إستشاري جراحات و تشوهات العمود الفقري، وفريقه الطبي بمستشفي التضامن بإجراء عمليتي إصلاح إعوجاج وتشوهات العمود الفقري بمستشفى التضامن أيضًا ، حيث كانت العملية الأولى لفتاة تبلغ من العمر (13)عام تعاني من تشوه شديد في العمود الفقري واستغرقت العملية أكثر من سبع ساعات لينتهي بإصلاح كامل بالعمود الفقري ، بينما كانت العملية الثانية لفتاة تبلغ من العمر (17)عام وكانت تعاني من إعوجاج بالعمود الفقري والذي يعد من أكثر أماكن الجهاز العصبي خطور ، لافتًا إلى أن نسبة نجاح العمليتان كانت 100% ،وبدون حدوث أية مضاعفات للحالات.

وفي السياق ذاته ، استكمل "السبكي" أن العمليات شملت جميع الجراحات الطبية والدقيقة في كافة التخصصات ، حيث قام فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصرالتخصصي بإجراء عمليتين جراحتين دقيقتين ومركبتين لطفلتين الأولى لطفلة عمرها (11شهر) كانت تعاني من عيب خلقي مركب وتم إجراء جراحة وصلة وريدية للطفلة وهي الآن بحالة جيدة ، بينما كانت العملية الثانية لطفلة عمرها (سنتين ونصف) وكانت تعاني من ثقب كبير بين البطينين والأذينين وارتجاع شديد بالصمام الثلاثي والميترالي وتضخم بعضلة القلب ، وقد تم إصلاح كل العيوب الخلقية بنجاح ، وذلك من خلال العمليات الجراحية التي أجراها "د.محمود زلط "، "د.أحمد سامي" استشاريي جراحة قلب الأطفال بالمستشفى وفريقهم الطبي وبمعاونة د.يحيي ممدوح استشاري التخدير بالمستشفى.

ولفت السبكي إلى أن كل العمليات التي يتم إجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل تتم بالمجان وبأعلى جودة ومن خلال فريق طبي مميز ومدرب على أحدث النظم العالمية في المجال الطبي والجراحات الدقيقة ، مؤكدًا على أن القائمون على منظومة التأمين الصحي الشامل لا يدخرون جهدًا في توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد تضم نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء في التخصصات الطبية المختلفة، لافتًا إلى استمرار الجهود ليصبح جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والحصول على الخدمات الصحية دون أي تمييز.