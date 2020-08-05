شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. أول صوم للسيدة العذراء فى عصر كورونا والنهضات الروحية أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استقبال صيام السيدة العذراء الجمعة المقبل الموافق 7 أغسطس، والذي يستمر لمدة 15 يوما ، لينتهى الصيام في 22 أغسطس الجاري.

وبسبب الإجراءات التى اتخذتها الكنيسة، جراء انتشار كورونا، والقواعد والإرشادات التى وضعتها لحضور القداسات، لعدم تفشى الفيروس، سيكون الصيام هذا العام بطابع خاص، حيث سيتم استئناف القداسات، أثناء الصيام، ولكن بحجوزات مسبقة والتزام كامل بكافة الإجراءات التى وضعتها الكنائس.

وكانت الكنيسة فى الأعوام السابقة، تنظم " نهضات روحية"، بالكنائس إبان فترة الصوم، إلا أن الوضع هذا العام تغير، حيث سيتم بث هذه النهضات عبر منصات التواصل الاجتماعى، وقد اقترح البابا تواضروس أن تكون عبر تطبيق "ZOOM"، وسيترك الأمر لكل كنيسة لاختيار الآلية المناسبة لها.

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ومن أشهر الأديرة الخاصة بدير السيدة العذراء، هو دير السيدة العذراء دركنة فى أسيوط ، وقد أصدر الأنبا يوانس أسقف اسيوط ، بشأن فتح الدير وفق إجراءات محددة، سيتم فتح الأبواب بعد القداسات أمام الزوار، كما سيتم سيتم غلق أبواب الدير قبل الدوره بوقت كافى جدا، والدوره ستقتصر على سكان الدير والخدام الموجودين بالدير ، وكيفيه الدخول والخروج من الدير والإجراءات الوقائية سيحددها فريق الكشافه مع المسئولين من الأمن والدير وسيتم الإعلان عنها فيما بعد .

وقد أعلن الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، عقب افتتاح الكنائس فى 3 أغسطس، إنه تقرر إقامة القداس بجميع كنائس الإيبارشية على مدار الأسبوع، عدا يومي الجمعة والأحد، على أن يكون إجمالي المصلين 25 فردًا بما فيهم الأب الكاهن وذلك مع الالتزام التام وبكل جدية بكافة الإجراءات الصحية، فيما أعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير بسمالوط، في بيان له، فتح أبوابه للزيارات، وذلك في الفترة من 7 وحتى 22 أغسطس الجاري.