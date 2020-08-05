شكرا لقرائتكم خبر عن طعنات قاتلة تنهي حياة مدرب كونغ فو بسبب لعب العيال في ساعة شيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قتل مواطن لجاره مدرب الكونغ فو، بسبب لعب العيال في بولاق الدكرور بالجيزة.



ويعرض البرنامج لقاء مع زوجة القتيل التي تروي أسرار اللحظات الاخيرة في حياة زوجها وسبب المشاجرة التي اودت بحياة زوجها.



برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب هيكل"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.



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ويهدف البرنامج لإلقاء الضوء على الجرائم الجنائية، التي ربما تقع بسبب أسباب واهية وقادت البعض إلى خلف الأسوار، بسبب ساعة شيطان.



ويهدف البرنامج للتأكيد على أن الجرائم لا تفيد، وأن عواقبها وخيمة، حيث تزج بأصحابها خلف أسوار السجون أو على طبلية عشماوي، وللتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقوبة، مهما بلغ دهاؤه، ولتفادي الأخطاء التي وقع فيها البعض وتحولوا في ساعة شيطان لمجرمين.